Arıklı: Bu iktidar Mart’a kadar dayanmaz

YDP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Arıklı, hükümetin sürekli nisap sorunu yaşadığına dikkat çekerek, “1 hafta içinde erken seçimin tarihi ile ilgili karar alınmalı Öteleme için haklı bir gerekçe lazım. Bu iktidar Mart’a kadar dayanmaz. Süreci uzatmanın ciddi ve mantıklı bir sebebi olmalı. Gerekçeyi göremiyorum” ifadelerini kullandı

“1 hafta içinde erken seçim tarihi belirlenmeli”

YDP parti meclisinin belirlenmesi için oyların sayıldığından bahseden Arıklı, “Meclis oluştuktan sonra erken seçimle ilgili karar alınacak. MYK ve genel sekreter seçilecek. Hükümet protokolünde erken genel seçim Ekim ayında yazıyor bu nedenle 1 hafta içinde erken seçimin tarihi ile ilgili karar alınmalı Öteleme için haklı bir gerekçe lazım” diye konuştu .

“Muhalefetin insafına kaldık”

Ekimdeki UBP kurultayı ve başbakanın istikrar istediğini bu nedenle erken seçime Mart 2022 tarihinde gidilmesinin istendiğinin sorulması üzerine Arıklı, “Başbakan 2022 diyor ancak Zaroğlu tehdit ediyor. Bazı hükümet milletvekillerinden dolayı Nisap sağlanamıyor. Komitelerde yeterli sayı yok. Muhalefetin insafına kaldık” diye ifade etti.

“Bu iktidar Mart’a kadar dayanmaz”

Ekimde erken seçim olmazsa hükümete desteğinizi çeker misiniz sorusunu yanıtlayan Arıklı, “Partim karar verecek. Bu iktidar marta kadar dayanmaz. Azınlık hükümeti sürekli nisap sorunu yaşar. Meclise gelmeleri için milletvekillerine yalvarılıyor. Süreci uzatmanın ciddi ve mantıklı bir sebebi olmalı. Gerekçeyi göremiyorum” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



13/04/2021 11:38