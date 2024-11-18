Arıklı: Bu iş böyle sürmez. İç tüzük ve seçim yasasının değişmesi için Ad-Hoc komite kuracağız

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı BRT Canlı Yayını’nda konuştu.

UBP’nin Ziya Öztürkleri yeniden aday göstermesini değerlendiren Arıklı, meclis başkanlık krizinin bugün çözüleceğini söyledi.

Arıklı, “ 15 Kasım kutlamaları sonrası, dün ve bugün yapılan istişarelerde bu krizin ülkeye büyük maliyeti olduğu konusunda herkes uzlaştı” dedi.

Erhan Arıklı, kriz aşılsa da UBP içinde tartışmalarının süreceğinin görüldüğünü söyledi.

Gelinen aşamada Meclis içtüzüğü ve seçim ve halk oylaması yasasının mutlaka değişmesi gerektiğinin ortada olduğunu belirten Arıklı, “ Hükümette görüştük. Bu konuda YDP olarak öneri sunacağız. Ad-Hoc komite kuracağız Ayrı ayrı da olur tek komite de… İç tüzükte, Seçim Yasası’nda olduğu gibi tek aday varsa başkan ilan edilmeli. Seçim ve halk oylaması yasası için de baraj yükselmeli, karma oy kalkmalı, Türkiye’deki gibi, ittifakların önü açılmalı” diye konuştu