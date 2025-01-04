Arıklı: Bu karar bir blöf değil

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, parti olarak hükümetten çekilme yönünde tavsiye kararı aldıklarını açıkladı. Arıklı, bugün yapılan genişletilmiş Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında alınan bu kararın, Parti Meclisi'ne iletileceğini belirtti. Toplantıya 200’den fazla katılımcının iştirak ettiğini vurgulayan Arıklı, hiçbir katılımcının hükümette kalma yönünde görüş belirtmediğine dikkat çekti.

"Rahatsızlıklarımızı Uzun Süredir Dile Getiriyorduk"

Arıklı, açıklamasında YDP’nin uzun bir süredir hükümet içinde yaşanan sıkıntılara dikkat çektiğini, özellikle hükümet protokolü ve programına riayet edilmesi konusunda uyarılar yaptığını ifade etti. Ancak bu uyarıların hükümet ortakları tarafından hiçbir zaman ciddiye alınmadığını söyledi.

"Bu Karar Bir Blöf Değil"

Partisinin kararının, kamuoyu ve hükümet ortakları tarafından "blöf" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

"Blöf yapmak için vazgeçilmez olmanız gerekir. Oysa YDP, hükümet ortakları için vazgeçilmez değil. Hükümet, YDP olmadan da devam edebilir. Hatta YDP’nin hükümetten çekilmesi, özellikle UBP’nin işine gelir. YDP’nin olmadığı bir senaryoda, UBP ve diğer ortaklar hükümeti 2027’ye kadar sürdürebilir ve bir bakanlık daha kazanır. Biz bu durumu gayet iyi biliyoruz, dolayısıyla serzenişlerimizin blöf olduğunu düşünmek büyük bir saçmalıktır."

"Parti Meclisi Son Kararı Verecek"

Arıklı, süreçle ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini ve bu hafta yurt dışından dönecek olan YDP milletvekiliyle bir araya geleceklerini belirtti. Hükümet ortaklarıyla yapılacak bir toplantının ardından Parti Meclisi’nin toplanacağını ve YİK’in tavsiye kararının görüşüleceğini ifade etti.

Son olarak, Arıklı süreci şu sözlerle özetledi: "Hayırlısı olsun."