Arıklı: Bu ülkede bazı icraatlar her partiye mübah bize yasak

Yeniden Doğuş Partisi Kitle Toplantılarının 3. sünü Ulukışla köyünde düzenledi. Oldukça kalabalık bir topluluğun ilgi ile izlediği toplantıda Genel Başkan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yaptığı konuşmada Hükümet ve Bakanlık icraatları hakkında bilgiler verdi.

Arıklı; Bu ülkede bazı icraatlar her partiye mubah bize yasak. Şimdiye kadar 23000 civarında Taşıma izni verilmiş. Gelmiş geçmiş bütün Bakanlıklar döneminde verilen bu izinler, sıra YDP’ye gelince kıyametler kopuyor. Çünkü bazılarına göre YDP’liler bu ülkede hala eşit vatandaş değil. Onlar bazı hakları kullanamazlar. 23000 izin geçmişte kimler tarafından hangi kriterlere göre verilmişse, yine aynı kurul, aynı tüzükle izinler vermiş. Ama dediğim gibi onlara mubah, bizlere günah” dedi.

Toplantıda söz alan Genel Sekreter Talip Atalay da “Verilemeyecek hesabımız yok. Bizi yıpratmaya çalışan kesimlere en güzel cevabı halkla bir araya gelerek, salonlara sığmayarak veriyoruz” dedi. Atalay vatandaşın cebindeki parayı koruyabilmek ve ortaya icraat koyabilmek için verdiğimiz mücadelenin sonrasında yaşadıklarımızı siz de görün ve bize sahip çıkın” dedi.

Daha sonra söz alan YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz ise, “YDP’nin bir bakanlık ve iki milletvekili ile neler yapabileceğini gördüler ,son dönemde başkanımıza ve YDP’ye yapılan saldırıların tesadüf olmadığını, her YDP kurultayı döneminde bu tür saldırılarla YDP’nin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. YDP’nin hükümet içerisinde icraatları ile takdir toplayan bir parti olduğunu, kurultay tarihinin de yaklaştığını kaydeden Büyükyılmaz, YDP’nin giderek kökleşip büyüdüğünü gören kesimler bundan rahatsız. Parti içerisinde huzursuzluk yaratmak için operasyon yapıyorlar. Ama bizim verilemeyecek hesabımız yoktur dedi.

Öte yandan YDP üçüncü kitle toplantısını pazartesi akşamı Güvercinlik köyünde gerçekleştirecek