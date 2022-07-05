Arıklı: Bu yol bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz’da açılışı yapılacak olan Güzelyurt-Lefke Bölünmüş Anayolu’nda sona yaklaşan yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Arıklı, yolun Doğancı ile Lefke arasındaki bölümde yaptığı inceleme sırasında, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile Lefke Kaymakamlığı, sivil toplum örgütleri ve Lefke Avrupa Üniversitesi yetkilileri ile görüşerek, yol hakkındaki taleplerini dinledi.

Bakan Arıklı daha sonra yolun Doğancı ile Lefke arasında kalan kısmına yapılan bağlantı yollarını inceledi ve bunlarla ilgili talepleri not aldı.

Bakan Arıklı’ya inceleme sırasında Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da eşlik etti.

Güzelyurt-Lefke Bölünmüş Anayolu’nun Doğancı kavşağı ile Lefke arasında kalan 7 km’lik bölümünün tamamlanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yolda son kilometreler asfaltlanırken, orta refüje beton korkuluk yerleştirme işlemi devam ediyor.

YOL 2012’DE İHALE EDİLMİŞTİ

2012 yılında ihale edilen yol, kamulaştırmaya karşı alınan ara emirleri nedeniyle tamamlanamadı. Bakan Arıklı, göreve gelir gelmez yolun tamamlanması için gerekli koordinasyonu sağlarken, son olarak güzergah üzerinde bulunan iki adet elektrik direğinin kaldırılması konusunda girişim yapmıştı.

Arıklı, yolun tamamlanmasıyla birlikte ülkenin en güzide ve değerli bölgelerinden olan Lefke’nin daha ulaşılabilir olacağını, yol sayesinde daha kısa ve daha güvenli yolculuk yapma imkanı nedeniyle bölgenin bir çekim merkezi haline geleceğine inandığını söyledi.

Erhan Arıklı, “Bu yol Lefke ve bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Gemikonağı Limanı’nın da açılmasıyla Lefke ve çevresinin gelişmesi önünde hiç bir engel kalmayacak. Bu önemli projeyi hayata geçirdiği için Anavatan Türkye Cumhuriyetine bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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05/07/2022 14:44