Arıklı: Bütçede çok daha sert tasarruf tedbirleri almamız gerekecek

YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün Vadili'de örgütlerle bir araya geldi.

YDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Arıklı, bazı kesimlerin deprem fonuna para toplanmasını engellemek için sistematik bir kampanya yürüttüğünü söyleyerek "bu kesimlerin Rum tarafı kadar insaflı olmadığını” ifade etti. Arıklı Rum tarafının depremzedeler için 500.000 euro para yardımı yaptığına işaret ederek, çeşitli gerekçelerle bu paranın toplanmasına engel olunmaya çalışıldığını söyledi. Arıklı Türkiye’de yapılacak olan konut miktarının 750 bin civarında olduğunu belirterek, ”bizim yapacağımız 1000 Konteyner ev devede kulak bile değil ama dayanışma göstergesi olarak önemli” dedi.

"En önemli tasarruf tedbiri ek mesailere ayrılan kaynak"

“Deprem Fonuna toplanacak paranın çok büyük bir kısmı kendi ihtiyacımız için kullanılacak” diyen Arıklı, maaşlardan yapılacak kesintiler ve diğer kaynaklarla bu ihtiyaçların karşılanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Arıklı şunları kaydetti:

"Bütçede çok daha sert tasarruf tedbirleri almamız gerekecek. En önemli tasarruf tedbiri ek mesailere ayrılan kaynak. 2023 bütçesinde yaklaşık 700 milyon TL ek mesai için kaynak ayrıldı. Bu paranın yarısı ile 1500 gencimize istihdam sağlar vardiya sistemine geçeriz. Geri kalan yarısı ile de en az 10 okulumuzu yenileriz. Hükümet olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz."

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19/03/2023 16:08