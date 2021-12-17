Arıklı: Büyükyılmaz benim ebedi dostumdur…

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, Erhan Arıklı ile yollarını ayırdıklarını duyurmasının ardından Erhan Arıklı sosyal medyasından konu ile ilgili açıklama yaptı.

Erhan Arıklı, Büyükyılmaz’ın kendisinin ebedi dostu olduğunu vurgulayarak, “Eminim ki yarın Parti bir görev verdiğinde koşa koşa gelir. Çünkü o tam bir görev adamı…” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

YDH yı kurmuş ama Partileşmek için yeterli ivmeyi yakalayamamıştık.

O sırada gelen bir telefon YDP için bir dönüm noktası idi…

Arayan Turan Büyükyılmaz ve Eyüp Çatalkaya idi. İki emekli subay benimle buluşmak istiyordu.

İlk buluşmada aradığım kanı bulduğumu anladım. Anlaşmaya göre, Önce YDH yı güçlendirecek, ardından YDP yi kuracaktık.

Eyüp Komutan görev istemedi. Turan Komutan YDH nın Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ben ise YDH nın Sözcüsü oldum.

Ekip kısa sürede büyüdü. Aylarca uğraştık. Bir çok kişiyi ekibe aldık. Partileşme vakti geldiğinde bana “Genel Başkan kim olacak?” diye sordu. Tereddütsüz “Sen ol” dedim. “Hayır sen olacaksın” dedi. Kabul ettim.

Acı tatlı çok günlerimiz oldu. Verilen her görevi hakkı ile yerine getirdi. Zaman zaman ters düştük. Ama problemlerimizi büyümeden çözdük.

Derken bugünlere geldik. Ben aday belirlerken, Önseçim yerine tüzük değişikliği yaparak Parti Meclisinde adayları belirleyelim derken, O önseçim istedi. Önseçimde sevdiği arkadaşları ya liste dışı kaldı, ya da alt sıralarda yer aldı. Arkadaşları adaylıklarını geri çekti. Onlarla birlikte O da çekildi. Halbuki Kontenjan adayıydı. Arkadaşlarının listede yer alması için uğraştı. Teknik olarak mümkün değildi. Kırıldı… Arkadaşlarını bırakıp Aday olamazdı. Çünkü onun karakteri yol arkadaşlarını bırakmaya müsait değildi.

Bugün yazdığı paylaşımda partili olmaya devam edeceğini ama benimle yollarını ayırdığını söyledi.

Olabilir. Ama YDP benim çocuğum kadar onun da çocuğu. Eminim ki yarın Parti bir görev verdiğinde koşa koşa gelir. Çünkü o tam bir görev adamı…

Onu bilmem, ama benim için Turan Büyükyılmaz ebedi dosttur. Öyle de kalacak…

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17/12/2021 23:05