Arıklı: Çavuşoğlu’nun hedef gösterilmesi doğru değil

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06/10/2022

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Arıklı: Çavuşoğlu’nun hedef gösterilmesi doğru değil

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Nazım Çavuşoğlu ile ilgili iddiaları yalanladı. 

Arıklı'nın açıklaması şöyle

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA…
Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Yeni Havayolu Şirketi, ilgili firmanın çalışmalarını durdurması ile rafa kalkmıştır. Sosyal medyada buna sebep olarak Sayın Çavuşoğlu’nun isminin anılması ve hedef gösterilmesi doğru değildir. Sayın Çavuşoğlu kurulacak olan şirketin tüzüğüne yönelik bir takım düzenlemeler istemiş, maalesef bu düzenlemelerin çeşitli sebeplerle gecikmesi veya geciktirilmesi nedeni ile süreç tıkanmış, yatırımcı firma da çalışmalarını durdurmuştur. Netice itibari ile gelinen noktada Sayın Çavuşoğlu’ nun hedef gösterilmesi beni son derece üzmüştür... Sayın Çavuşoğlu yurt dışına gittiğimde vekalet bıraktığım, tecrübe ve bilgisine son derece güvendiğim bir arkadaşımdır. Kamuoyuna duyurulur…

06/10/2022 14:40
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TAGS: erhan arıklı
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