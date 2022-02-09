Arıklı: Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Halil Falyalı cinayetiyle alakalı açıklama yaptı.

Arıklı "Bu saldırı polis teşkilatımız tarafından , uluslararası boyutu ile de araştırılmalı ve failler yakalanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı...

Değerli iş insanı Halil Falyalı'nın hunharca işlenmiş bir cinayete kurban gitmesi, Halkımızı derin bir endişeye ve üzüntüye sevk etmiştir.

Saldırının işleniş şekline bakıldığında, bu cinayetin son derece profesyonelce işlenmiş olduğu görülmektedir.

Bu saldırı polis teşkilatımız tarafından , uluslararası boyutu ile de araştırılmalı ve failler yakalanmalıdır.

Hayırsever iş insanı Halil Falyalıya rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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09/02/2022 12:51