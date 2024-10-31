Arıklı: CTP istifa etsin, ben de ederim!

Kıbrıs TV'de konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ana muhalefet CTP’ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “CTP, Meclis’ten istifa etme kararı alsın, Erhan Arıklı olarak partime sormadan milletvekillikten istifa etmeye hazırım. CTP’nin buna gücü yok, samimiyette böyle bir talebi de yok. Erken seçim gündemde yok, ihtiyaç da yok.” dedi.

“İstifa edelim; ama sonra ne olacak?” diye soran Erhan Arıklı, “Bilsek ki muhalefetin elinde sihirli değnek var, gelir gelmez bu kahrolası sistemi değiştirecek, formülleri var, reform anlamında çalışmaları var, hemen diyeceğiz ki ‘hadi arkadaşlar gelin erken seçime gidelim’ ama böyle bir durum da yoktur.” ifadelerini kullandı.