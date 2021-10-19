Arıklı: CTP ve HP liderleri 26 Aralık tarihi konusunda samimi değiller

YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bugün gerçekleşen Danışma Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan CTP ve HP liderlerinin 26 Aralık erken seçim tarihinde samimi olmadıklarını savundu.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, muhafet partileri Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi’nin 26 Aralık erken seçim tarihinde samimi olmadıklarını savundu.

Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, bugün Meclis’te yapılan Danışma Kurulu toplantısına işaret etti.

Arıklı, “Toplantıya 6 siyasi parti Genel Başkanının yanısıra bazı Milletvekilleri de katıldı. Gündem, Bakanlar Kurulu’ndan gelen 5 adet yasanın ivedi bir şekilde Meclisten geçmesiydi. Toplantıda, ana muhalefet partisi lideri bu yasaların geçmesine herhangi bir itirazlarının olmadığını ama bundan önce erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini söyledi” dedi.

“Orada bulunan UBP dışındaki 5 partinin Genel Başkanı da 26 Aralık tarihine evet diyebileceklerini söylediler” diyen Arıklı, Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) özellikle 26 Aralık tarihi üzerinde ısrarla durduklarını belirtti.

Yalnızca UBP Genel Başkan ve temsilcileri, tarih konusunda 26 Aralık’tan 6 Şubat’a kadar bir tarih aralığına itirazlarını olmadığını ama bu konuda henüz bir grup kararı almadıklarını söylediklerini aktaran Arıklı, “Hal böyle iken, CTP ve HP Genel Başkanlarının bu durumu farklı yansıttıklarını ve hükümet ortaklarını 26 Aralık tarihi konusunda samimi davranmamakla suçladıklarını şaşkınlıkla gördük” ifadelerini kullandı.

Arıklı, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Yukarda da söylediğim gibi, hükümet ortaklarından DP ve YDP bütün samimiyetleri ile 26 Aralık tarihini işaret etmelerine rağmen, 2 partinin Genel Başkanlarının bu yanlış açıklamaları, en hafif tabiriyle softa şaşırtmacasıdır.

Oysa bana göre asıl CTP ve HP liderleri 26 Aralık tarihi konusunda samimi değillerdir.

Samimi olsalar inisiyatif üstlenir, 26 Aralık tarihi ile ilgili Meclise bir Erken Seçim Önergesi sunarlardı.

Buyurun hodri meydan...”

Bu habere tepkiniz:



19/10/2021 22:43