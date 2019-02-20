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Arıklı: Cumhurbaşkanımıza eleştirilerimizi ve görüşlerimizi ilettik

Arıklı Akıncı’nın Meclisi’i Kıbrıs Konusunda Bilgilendirdiği Toplantıyı Değerlendirdi

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20/02/2019

Arıklı: Cumhurbaşkanımıza eleştirilerimizi ve görüşlerimizi ilettik

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün Cumhuriyet Meclisi’ni Kıbrıs konusunda bilgilendirdiği toplantıyı değerlendirerek, eleştiri ve görüşlerini Akıncı’ya aktardıklarını kaydetti.
Yazılı bir açıklama yapan Arıklı, toplantının ardından Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nın “Mecliste tam bir konsensüs sağlandı” yönünde açıklama yaptıklarını belirterek, “gelinen aşamada bu noktadan uzak olunduğunu” iddia etti.
Yazılı bir açıklama yapan Arıklı, “Cumhurbaşkanının iyi niyetinden ve samimiyetinden asla kuşkumuz yoktur. Ama yürüttüğü bu müzakere tarzı ile artık bir yere varamayacağımızı kendisinin de anlaması gerekmektedir. Dün daha önce kamuoyuna birkaç defa deklere ettiğimiz bu eleştiri ve görüşlerimizi bir kez daha Meclis kürsüsünden Sayın Cumhurbaşkanımıza da ifade ettik” ifadelerini kullandı.

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TAGS: erhan arıklı, haber, kıbrıs, mustafa akıncı
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