Arıklı: Cumhuriyet; çalışmanın, kararlılığın, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında, “Mustafa Kemal Atatürk savaş ortamında bile millet iradesini her şeyin üzerinde tutmuş, o zorlu şartlarda bile kararları Türkiye Büyük Millet Meclisiyle birlikte almış, millet iradesinin önemini vurgulamıştır” ifadelerini kullandı.

Arıklı, cumhuriyetin çalışmanın, kararlılığın, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihi olduğunu kaydederek şunları vurguladı:

“Cumhuriyet, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bütün yüreklerin, bağımsızlık yolunda kenetlenerek, toplumun tamamını kapsayan bir yönetim biçimidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyor, yarınların çok daha güzel olmasını temenni ediyorum.”

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28/10/2021 15:27