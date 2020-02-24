Arıklı: DAÜ’de tehlike çanları çalıyor”

Meclis'te söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DAÜ’deki gelişmelere değindi. Arıklı, DAÜ’de yaşananların kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, ülke ve Mağusa için hayati önem taşıyan DAÜ’nün diğer üniversitelerden geri kalmaya başladığını ve DAÜ için tehlike çanlarının çaldığını savundu.

Arıklı, siyasileri DAÜ’de partizanlık yapmakla suçlayarak, “Necdet Osam’ın rektörlüğe siyasi darbe ile geldiğini ve siyasi darbe ile gittiğini” savundu. Arıklı, DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk’in orada partizanlık yapılmayacağını söylediğini ama DAÜ’nün KTHY gibi yapılacağını savundu.

DAÜ’de birçok değişik işbirlikleri yapıldığını, acente sistemi ile üniversitenin zarara uğratıldığını ifade eden Arıklı, DAÜ’nün üniversite alanında amiral gemisi olma özelliğini kaybetmeden bu sıfatı yeniden üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Arıklı, “DAÜ’de seçimlere müdahil olmayın, partizanlık yapmayın” diyerek, konuşmasını tamamladı.

24/02/2020 14:30