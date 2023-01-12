Arıklı Denktaş’ı andı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “yaşamını Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine adayan, vatanı her şeyin üzerinde tutan ve ruhu bağımsızlık ateşiyle yanan bir lider” olan Rauf Raif Denktaş’ı andı.

Arıklı yayımladığı anma mesajında, Denktaş’ın, sonucu ne olursa olsun, doğru bildiği yoldan ayrılmadığını, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesine yön vererek, bağımsızlığa ve cumhuriyete giden yolu çizdiğini kaydetti ve şöyle devam etti:

“Denktaş, Kıbrıs Türkünün haklı davasını en küçük köy kahvehanesinden, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna kadar pek çok platformda defalarca yorulmadan anlatmış, dünyadaki sesimiz olmuştur. Kıbrıs Türkünün adadaki varlığını garanti altına alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmasında öncü rol oynamış ve kurucu başkan olarak bu davadan galip çıkmıştır.

Ülkesine ve Anavatan Türkiye Cumhuriyetine bağlılığı, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, mücadele azmi ve zekâsıyla Türk Dünyasının da gönlünde taht kurmayı başaran liderimiz, Rauf Raif Denktaş'ı aramızdan ayrılışının 11'inci yılında bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Mekânı Cennet olsun.”

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12/01/2023 18:35