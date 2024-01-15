Arıklı: “Dr. Küçük her zaman fikirlerimizde yaşayacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dr. Fazıl Küçük’ün "Mücadele ve direniş" demek olduğunu, onun için ilk sırada Kıbrıs Türk Halkı geldiğini vurguladı.

Arıklı, Dr. Fazıl Küçük’ün halkıyla yakından ilgilenen bir doktor, halk adamı, gazeteci ve siyasetçi kimliğiyle tanındığını ancak en önemlisi çağdaş, özgürlükçü bir Kıbrıs Türkü olduğunu ve mücadelesini Kıbrıs Türk Halkına adadığını ve bu mücadelenin yolumuzu aydınlattığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 40’ıncı ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı, Dr. Küçük’ün "Mücadele ve direniş" demek olduğunu, onun için ilk sırada Kıbrıs Türk Halkı geldiğini vurgulayarak “Adada Kıbrıs Türkünün maruz kaldığı insanlık dışı muamele ve zulüm günlerinde birlik ve beraberlik sağlanması için ortaya koyduğu çaba, halkı için her türlü fedakarlığı seve seve yapan bir Lider olarak gönlümüzde taht kurmuştur” dedi.

Bakan Arıklı, Dr. Küçük’ün o karanlık ve zor yıllarda verdiği mücadele sayesinde Kıbrıs Türkü bugün geleceğe güvenle ve umutla bakabildiğini ifade etti.

Arıklı, “Dr. Fazıl Küçük her zaman gönlümüzde ve fikrimizde yaşayacaktır. Mücadelesi bizlere her zaman yol gösterecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Özgürlük Mücadelesi Liderimizi, aramızdan ayrılışının 40’ıncı yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde şükranla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.