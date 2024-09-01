Arıklı: Düğmeyi yanlış ilikledik, Başkanlık Sistemi yerine, Parlamenter Sistemi tercih ettik

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Derviş Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasından sonra 20 hükümet kurulduğunu, neticede ortada müthiş bir istikrarsızlık olduğunu belirtti. Arıklı, KKTC de kurduğumuz siyasi sistemde, düğmeyi yanlış ilikleyerek demokratik hayata başladık. Başkanlık sistemi yerine, Parlamenter Sistemi tercih ettik..." dedi.

2010'dan bu yana kurulan Hükumetlerin içinde en uzun ömürlüsünün 28 ay ile mevcut hükümet olduğunu hatırlatan Arıklı, "Biraz istikrarı yakaladığımız için şimdiye kadar yapılamayan birçok icraata imza atabilmişiz" dedi.

50 yılda 51 hükümet kurulduğunu anımsatan Erhan Arıklı, hükumetlerin ortalama ömrü 1 yıldan az" ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

"Ticaret Odasının 61. Kurultayına katılarak orada bir konuşma yaptım. Konuşmamda değindiğim en önemli konu; istikrar meselesi idi.

Özetle dedim ki; Biz mutlu Barış Harekatından sonra KKTC de kurduğumuz siyasi sistemde, düğmeyi yanlış ilikleyerek demokratik hayata başladık.

Güney Kıbrısta başarı ile uygulanan 1960 Cumhuriyetinden neşet etmiş Başkanlık sistemi yerine, Denokratik Parlamenter Sistemi tercih ettik...

Günün sonunda 26.8.1974 te kurulan Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Hükümetinden bu yana, 50 yılda kurup yıktığımız Hükumet sayısı tamı tamına 50. Şu andaki Hükumet ise 51. Hükumet. (Listeyi merak edenler için; Başbakanlık gov.ct.tr Eski Hükumetler)

Son yıllarda ise istikrarsızlığın destanını yazmışız adeta. Sayın Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasından sonra kurulan Hükumet sayısı kaç saydnız mı? Tamı tamına 20 Hükumet.

Tamam, bunun 3 tanesi Küçük Hükumeti, 5 tanesi Yorgancıoğlu Hükumeti, 3 tanesi Saner,2 tanesi Sucuoğlu Hükumeti. Ama neticede ortada müthiş bir istikrarsızlık var.

2010 dan bu yana kurulan Hükumetlerin içinde en uzun ömürlüsü mevcut Hükumet olmuş; 28 ay. Bizden sonra Özgürgün Hükumeti geliyor; 22 ay.

Biraz istikrarı yakaladığımız için şimdiye kadar yapılamayan birçok icraata imza atabilmişiz.

50 yılda 51 Hükumet. Hükumetlerin ortalama ömrü 1 yıldan az.

İstikrar olmayınca da geldiğimiz nokta budur efendim..."