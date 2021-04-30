Arıklı: Elektriğe zam kaçınılmaz
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Mayıs ayı itibarıyla zam yapılacağını açıkladı
30/04/2021
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı bir TV programında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun KIBTEK) zararına satış yaptığını belirterek, Mayıs ayı itibarıyla zam yapılacağını açıkladı
Erhan Arıklı, elektriğin şu anda maliyetinin 119 kuruş olduğunu ancak 97 kuruşa vatandaşa satıldığına işaret ederek “2 yıldır zam yapılmadı. Nizamname gereği kurumu zarara uğratamayız ve elektriğe bir zam yapılması kaçınılmaz. Yüzde 10-15 civarı bir zam olacak. Daha önce de KIBTEK yönetimin bu zammı talep etmiş ancak biz Bakanlar Kurulu’nda bunu ertelemiştik. Sayıştay böyle bir hakkımız olmadığını söyledi. Zammın oranını nizamname gereği onlar belirleyecek. Herhalde 119 kuruşa çekilecek” dedi
Arıklı ayrıca elektrik üretiminde gaza geçip maliyetin düşürülmesi gerektiğini savunarak, gaza geçilirse 3,5-4 cent fiyatın aşağıya ineceğini söyledi.
İletim hatlarının yenilenmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, Bundan dolayı güneş enerjisinden de daha fazla fayda sağlayamadıklarını söyledi. Arıklı, "Çok sayıda güneş enerjisinden faydalanmak isteyen var ama izinlendiremiyoruz" diye konuştu.