Arıklı: Elektriğe zam kaçınılmaz

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı bir TV programında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun KIBTEK) zararına satış yaptığını belirterek, Mayıs ayı itibarıyla zam yapılacağını açıkladı

Erhan Arıklı, elektriğin şu anda maliyetinin 119 kuruş olduğunu ancak 97 kuruşa vatandaşa satıldığına işaret ederek “2 yıldır zam yapılmadı. Nizamname gereği kurumu zarara uğratamayız ve elektriğe bir zam yapılması kaçınılmaz. Yüzde 10-15 civarı bir zam olacak. Daha önce de KIBTEK yönetimin bu zammı talep etmiş ancak biz Bakanlar Kurulu’nda bunu ertelemiştik. Sayıştay böyle bir hakkımız olmadığını söyledi. Zammın oranını nizamname gereği onlar belirleyecek. Herhalde 119 kuruşa çekilecek” dedi

Arıklı ayrıca elektrik üretiminde gaza geçip maliyetin düşürülmesi gerektiğini savunarak, gaza geçilirse 3,5-4 cent fiyatın aşağıya ineceğini söyledi.

İletim hatlarının yenilenmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, Bundan dolayı güneş enerjisinden de daha fazla fayda sağlayamadıklarını söyledi. Arıklı, "Çok sayıda güneş enerjisinden faydalanmak isteyen var ama izinlendiremiyoruz" diye konuştu.

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30/04/2021 10:13