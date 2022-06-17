Arıklı: Ercan’da yapılması planlanan grevi Bakanlar Kurulu erteleyecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan’da yapmayı planladığı grevin Bakanlar Kurulu tarafından erteleneceğini açıkladı.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, UBP -DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı ve demokrasi konusundaki tavrını protesto etmek adına yarın saat 09.00’dan ertesi gün saat 08.00’e kadar Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde 23 saatlik greve gidileceğini duyurdu.

Sendika Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yayınlayan Başkan Cem Kapısız, çalışanların maaşlarının her geçen gün eridiğini ve ülkede çalışma barışının tükendiğini belirterek, hükümete eleştiriler yöneltti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan ’17’nci Saat’ programına telefoniyen bağlanarak, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın yarın yapmayı planladığı grevle ilgili açıklama yaptı.

Arıklı, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu’nun, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın yapmayı planladığı 23 saatlik grevin Bakanlar Kurulu tarafından erteleneceğini açıkladı.

Arıklı toplantıda, bu tür grevlerin sonraki zamanlarda yapılamaması için alınacak tedbirleri de görüşeceklerini söyledi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın son 4-5 ay içerisinde aynı gerekçeyle grev kararı aldığını hatırlatan Arıklı, “Sendika iyi niyetli değil” dedi.

Arıklı, grev kararının 23 saat olmasını da değerlendirirken, 24 saatlik grev kararı alınması halinde 72 saat öncesinden bildirim yapılması gerekeceğini, dolayısıyla iyi niyetten uzak alınan kararın çözüm amaçlı değil, ülkeye zarar verme amacı taşıdığını söyledi.

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17/06/2022 21:16