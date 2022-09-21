Arıklı: Erdoğan'ın çağrısı dönüm noktası

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 77. BM Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a KKTC’nin tanıması yönünde yapmış olduğu konuşmanın dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı.

Diplomatik ilişkilerin eşref saati olduğunu ve bunun artık gelmiş olduğunu belirten Bakan Arıklı, KKTC’nin 3 dönüm noktası yaşamış olduğuna işaret etti. Arıklı, “1974 Kıbrıs Barış Harekatı, 1983 KKTC’nin ilanıyla iki büyük dönüm noktası yaşamıştık. Bana göre Erdoğan’ın konuşması da bir dönüm noktası" dedi.

Rumlarla fedarasyon görüşmeleri için kapının kapanmış olduğunu kaydeden Arıklı, “Bundan sonra tanınmak için girişimlerde bulunmamız gerekiyor. O Kapının tamamen kapanmasından sonra bizim KKTC olarak Türkiye ile birlikte atmamız gereken adımlar var” diye de konuştu.

FEDERASYONU KONUŞTUKÇA İMKANSIZ

Uluslararası hukuka uygun olarak Kıbrıs Türk halkının self determinasyon hakkını kullanarak bir irade ortaya koyması gerektiğini belirten Arıklı, Birleşmiş Milletler’in KKTC ile ilgili almış olduğu kararlara dikkati çekti. Bakan Arıklı, “Bunun için bir referandum lazım. Bu şekilde biz BM’nin daha önce almış oldu kararları boşa çıkarmış olacağız. BM Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu kararlar orada durduğu sürece herhangi bir devletin bizi kolay kolay tanıması mümkün değil. BM’nin kararı ve Rumlarla federasyon konuşulduğu sürece bizi kimsenin tanıması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin tanınmasıyla ilgili Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile arasında geçen bir diyaloğu aktaran Arıklı şunları kaydetti: “Kırgızistan’ın eski Dışişleri Bakanı bana şöyle söylemişti; ‘Rumlarla federasyon görüşmeleriniz olumlu olursa KKTC ortadan kalkacak. Madem bu alternatif masada şimdi neden federasyon görüşürken bizden tanınma istiyorsunuz? Bu federasyonu gündemden kaldırın ve sonra gelip bizden tanınma isteyin demişti’ dedi. Şu anda atılan adım da tam buna uygundur. Başkan Erdoğan BM’de yapmış olduğu konuşmada BM paradigmalarını yani KKTC’nin tanınmamasıyla alakalı aldığı kararların sonunun geldiğini ilan etti.”

RUSYA KKTC AÇILIMI YAPABİLİR...

ABD’nin GKRY’e silah ambargosunu kaldırmasıyla da ilgili açıklama yapan Arıklı, Rusya ve Güney Kıbrıs ilişkilerinin bu kararın ardından gerildiğine işaret etti. Arıklı, Rus oligarklarının kara parasının Güney Kıbrıs’ta aklandığına dikkati çekerek şunları söyledi: "2013’de Rus bankaları battığında bu paraların 3/1 Rus oligarklarının parasıydı. Buna rağmen Güney’de Rusya ilişkiler sekteye uğramadı ve Rusların GKRY yi koruma kalkanı pozisyonu devam etti. Sebebi ise Rusya’nı Akdeniz’e inme hayali. O hayalini Suriye’de küçük bir üs kurarak elde etti fakat yeterli değildi Baf’ta da küçük bir üs istiyordu. Bu konuda da anlaşmak için son noktaya gelmişlerdi. Ekonomik ilişkileri 614 milyon dolar yıllık hacme ulaşmıştı. Bu ilişkiler gerildiğine göre artık Rusya’nın yeni partnerlere ihtiyacı var.”

AMERİKA'YA DERS OLUR

Rusya’dan direkt uçuşların gerçekleşmesi için Rus firmasıyla 1 buçuk aydır görüşmelerin sürdüğünü belirten Arıklı, haberin gündem olmasının iyi olmadığını, Rumların engellemek için girişimlerde bulunacağına vurgu yaptı.

Rusya hem Güney Kıbrıs’a hem Amerika’ya bir ders vermek istiyorsa en güzel cevap KKTC üzerinden verilir” diyen Arıklı, Başkan Erdoğan’ın insiyatif alacağını düşündüklerini ve onun gücüne inandıklarını kaydetti.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından ülkelerin tutumunda bir değişiklik hissettiniz mi?"sorusu üzerine ise Arıklı, “Bunun için daha erken fakat altyapısını hazırlamamız gerekiyor” cevabını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın yurt dışı dönüşünün ardından bir toplantı gerçekleştireceklerinin bilgisini veren Bakan Arıklı, “ Biz tanınmak istiyorsak mutlaka bunu uluslararası hukuka göre altını doldurmamız lazım. Self determinasyon hakkı bütün halkların en doğal hakkıdır” vurgusu yaptı.

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21/09/2022 18:35