Arıklı: Etrafa baktım tanıdık kimse yok

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, Dome Otel'e ait Anchor Restaurant'ta başından geçen ilginç bir olayı sosyal medyadan paylaştı. Erhan Arıklı, eşi ile birlikte gittiği restorantta kartının liimiti yetmediği için hesabı ödeyemedi. Arıklı'nın paylaşımının tamamı şöyle:

NE GÜZEL İNSANLARIMIZ VAR...

Önceki gün eşimle 38. Evlilik yıldönümümüzdü.

Uzun süredir başbaşa yemeğe çıkmamıştık. Balık sevdiğini bildiğim için Dome Hotelin işlettiği Anchor Restoranı tercih ettim.

Harika bir yemekti. Kalkma vakti geldiğinde hesap istedim. Garsona kredi kartımı uzattım. İki defa denedi;"Beyefendi banka olumlu cevap vermedi" diyerek kartı geri uzattı. Kibar çocukmuş ki "Limit yok" demedi . Gülerek ikinci kredi kartımı uzattım. Onu da denedi. Yine mahcup bir şekilde "Bu da olumlu cevap vermedi" demesin mi? Eşime baktım. "Ben çantamı almadım" dedi. Üzerimde sadece bahşişi yetecek kadar nakit var. Etrafa baktım tanıdık kimse yok. Mecburen çocuklardan birini çağıracağım. Garsona;"Birazdan hallederim" dedim mahcup bir şekilde. Garson benden daha mahcup bir şekilde gitti. Birazdan bir meyve tabağı ile döndü;"Efendim bu yemek bizden ikram olsun" dedi. Teşekkür ederek çıktık. Bizden sonra oğlum yüklü bir bahşişle hesabı götürdü. Şef Garson dahil:"Hayır o yemek bizim ikramımızdı. Para falan almayız" diye oğlumu geri çevirmeye kalktı. Uzun tartışmadan sonra oğlum parayı oraya bırakıp çıktı...

Bu ülkede hala güzel insanlar var...

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22/10/2022 12:43