Arıklı: Evet ben de bu hükümetten şikayetçiyim

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Genç Tv’ de hükümetle ilgili sözünü sakınmadı.

Hükümetin, koalisyon progrmına göre çok eksiği olduğunu belirten Arıklı, “ Bilişim yasası, Seçim yasası, kamu reformu, herkese eşit Kalkınma kredisi… 70- 80 maddde var yapamadıklarımız var. Bütçe geçince oturup yeniden konuşmamız lazım. Halk bize seçimde hesabını soracak” dedi

Arıklı şöyle devam etti:

Evet ben de hükümetten şikayetçiyim. 2025’te sıkıntılar var acil ve sıkı politikalar lazım. Bir an önce seçime gidelim. Bunu önümüzdeki günlerde konuşacağız. Yapamadıklarımız, yaptıklarımızdan fazla. Hükümet içinde bunu değerlendireceğiz. Hükümet ortağı şikayet etmez deniyor. Ben sıradan bir UBP milletvekili ya da bakan değilim. Hükümetin ortağıyım. Benim partim seçimde hesap verecek. Yanlış gördüklerimi eleştirmeye devam edeceğim. Kimse kusura bakmasın, bakanlar kurulunda da tartışacağım. Eskiden kalma alışkanlık var. Koalisyon bütündür kimse konuşamaz. Ne münasebet kardeşim