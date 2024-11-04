Arıklı: Fazilet Hanım’ın yarın vekaleten Meclis Başkanı. Başsavcı’dan görüş istesin görelim

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04/11/2024

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Arıklı: Fazilet Hanım’ın yarın vekaleten Meclis Başkanı. Başsavcı’dan görüş istesin görelim

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP’nin erken seçim konusunda samimi olmadığında ısrar ediyor.

BRT Canlı Yayını’nda konuşan Arıklı, “ CTP samimi ise Sayın Erhürman samimi ise benim imzamla birlikte toplam 20 vekil adına gitsin yarın başvuru yapsın” dedi.

CTP’nin konfor alanını bırakmak, zor geçecek 2025 Yılı’nda sorumluluk almak istemediğini belirten Arıklı, “ CTP neden mahkemelerden görüş almıyor? Mesela Sayın Fazilet Özdenefe yarın vekaleten meclise başkanlık yapacak. Samimi ise Başsavcılığa soru sorsun. Seçim hukuki mi değil mi? Biz de ona göre bir karar verelim” diye konuştu

04/11/2024 22:21
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TAGS: Erhan Arıklı, CTP
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