Arıklı, futbol katkı paylarıyla ilgili protokol hazırlığı yapıldığını açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile yapılan görüşme sonucunda, 2021- 2022 yıllarına ait futbol katkı payları ile ilgili teknik ekiplerin her yıl olduğu gibi bir protokol hazırlığı yaptığını açıkladı.

Bakanlık basın bürosu açıklamasına göre, tüm spor branşlarının organizasyonlarının başlaması için çalışmalar yapıldığını kaydeden Arıklı, ülkede futbolun yeniden başlaması için de istişare neticesinde Futbol Federasyonu ile bu doğrultuda bir protokol hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

Arıklı, futbolun başlaması için gereken katkının yapılacağının da sözünü verdi.

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02/06/2021 15:39