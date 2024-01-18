Arıklı: “Geçmişimde holding var”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ADA TV’de mal varlığı ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.

Ticaretten gelen birisi olduğunu, pazarlama ve inşaat işleriyle uğraştıklarını belirten Arıklı, geçmişte holdingimiz vardı” dedi.

Arıklı sonrasında Kırgızistan’a gittiğini, ticaretle uğraştığını, bazı gayrı menkullerinin o yıllardan kalma olduğunu aktardı.

Ardından son dönemde eşinin emekli maaşı ve banka kredisi ile Çağlayan’da ev aldığını belirten Arıklı, bunu meclise 1 ay içinde bildirmediği için yasaya aykırı davrandığını söyledi ve “ Bunun da karşılığı 3 ay hapis ve 15 bin TL imiş. Bütün mesele bu” dedi.

Arıklı, “ Mecliste diğer vekiller bunu biliyor mu emin değilim. Ama Özersay siyasi bir atraksiyon içinde. Samimi olsa, bütün kamu görevlileri için bunu ister” diye konuştu.