Arıklı: Gerekirse bizsiz bir hükümet kurulur

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T'de Ahmet Kaptan'ın sunduğu Kaptan’ın Günlüğü programına katıldı ve limanların özelleştirilmesi konusunda çarpıcı açkılamalarda bulundu.

37 gemi acentesi, armatör, gümrük komisyoncusu ve nakliyecinin yer aldığı Salamis Port Shipping Ltd. şirketinin elleçleme ihalesiyle ilgili, uluslararası ihale olmaması için baskı yaptığını aktaran Erhan Arıklı, “Limanları kimseye peşkeş çektirmem” dedi. “Gerekirse bizsiz bir hükümet kurulur” ifadelerini kullanan Bakan Arıklı, uluslararası ihale konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Arıklı, Girne ve Gazimağusa limanlarına yönelik yapılan uzman raporlarını açıkladı. Girne limanının mendireğinin altının oyulmuş olduğunu ve acilen sağlamlaştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Mağusa limanındaki rıhtımın çökme riski taşıdığını, 2-2,5 yıl içinde acil yenilenmesi gerektiğini vurguladı. 100 yıldır bu limanlara yatırım yapılmadığını ifade eden Arıklı, 2001 yılında limanların özelleştirilmesi kararı alındığını ancak bütçede gerekli fonların ayrılmadığını belirtti.

Girne limanının, Afrika ülkelerindeki limanlardan bile daha kötü durumda olduğunu söyleyen Arıklı, yolcuların sıcakta zorluk yaşadığını, limanda güvenlik kameraları ve X-ray cihazlarının bulunmadığını aktardı. Mağusa limanı için de benzer sorunların geçerli olduğunu ifade etti.

Özelleştirme sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini ve limanların daha verimli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Arıklı, bu süreçte herhangi bir engelle karşılaşılmaması gerektiğini belirtti.