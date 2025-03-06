Arıklı: ''Greve son verin, bize 15 gün süre yeter''

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, maaşları ödenemediği için eylem yapan Liman İşçilerine seslenerek, "Bu eyleme 15 gün ara verin" çağrısında bulundu. Tasfiye halinde olan şirket, yasal sorunlar nedeniyle maaş ödemesi yapamıyor. Arıklı, işçilerden 15 gün süre isteyerek, "Aklın yolu bir. Eylemle sorun çözmek mümkün değil. Bize 15 gün süre verin. Bir masa etrafında toplanalım, sorunu çözelim. Bu sürede de kimse mağdur olmasın. Maaşları nasıl ödeyeceğimiz konusunda yasal tedbirleri de alalım" dedi.