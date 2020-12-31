Arıklı: Güçlü bir KKTC için hizmet vermeye devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2021 yılında da yeni projeler üretmeye, sağlam ekonomik zeminde oluşacak güçlü bir KKTC için hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Arıklı, mesajında, “tüm dünyanın ve milletimizin geleceği bakımından çok sıkıntılı gelişmelerin ardı ardına yaşandığı bir yılı geride bırakıyoruz, 2021 yılına yeni ümit ve hedeflerle giriyoruz. 2021 yılının başta milletimiz olmak üzere insanlık alemi için hayırlar getirmesini daha güzel bir geleceğe ulaşmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

“2021 yılında da milletimiz için yeni projeler üretmeye, azimle çalışmaya, sağlam ekonomik zeminde oluşacak güçlü bir KKTC idealiyle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diyen Erhan Arıklı, tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak, 2021 yılının ülkeye ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesi temennisini dile getirdi.

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31/12/2020 14:02