Arıklı: Güney Kıbrıs gibi imkânlarımız yok

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arıklı, pandemide gelinen noktanın, kötü olduğunu belirterek, “İşin ekonomik bir boyutu var, göz ardı etmeden, birtakım tedbirleri hayata geçirmemiz gerekiyor” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları saygılayla karşılamak gerektiğini belirten Arıklı, konunun sağlık kadar ekonomik ve mali boyutunun da gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti

Arıklı, istatistikler baz alındığında, hiç vaka çıkmayan bölgelerde kapanmanın ekonomiyi daha da sıkıntılı bir sürece sokabileceğini kaydetti.

Arıklı, “14 gün değil 21 gün kapatın, ama Güney Kıbrıs gibi imkânlarımız yok. Eldeki imkânı kullanmak gerekiyor. Ekonomik sıkıntıyı aşmak içinde herkesin eşit oranda fedakâr olması gerekiyor” dedi.

Salı Günü siyasi parti liderleriyle bir toplantı gerçekleştirileceğine işaret eden Arıklı, “İşin hem sağlık hem ekonomi boyutlarının hükümetin tek başına yapması mümkün değil. Hükümetin yapması gereken şey, bu süreci muhalefetle yürütmek olacak. Ne yapabiliriz noktasında herkes eteğindeki taşları dökecek…” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülke genelinde kapanma nedeniyle ciddi bir paket ile insanların karşısına çıkılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Biz daha maaşları nasıl öderiz, bin 500 TL ödemeleri, 2 bin TL ödemeleri, bunları nasıl devam ettiririz bunun kaygısındayız… İşsiz insanları da düşünmek zorundayız. Ciddi bir paketle insanların karşısına çıkmamız lazım…”

Arıklı, aşılar konusunda da doğrudan Çin’den satın almanın gündeme gelebileceğini, konuyla ilgili çalışma başlatıldığını kaydetti

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29/01/2021 20:34