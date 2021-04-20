Arıklı: Gününde ödenmeyen faturaya yüzde 10 ceza uygulaması yasal mı?

Karşıyaka’daki otelinin elektriği kesilen iş insanı Ayhan Arıklı, tepki gösterdi.

Ayhan Arıklı, ihbar gönderilmeden ve 1 saat içinde borcun ödeneceğinin söylenmesine rağmen elektriğin kesildiğini ifade ederek, kesime giden ekibin tahsilat yapma yetkisi olmadığına dikkat çekti.

Arıklı, ayrıca internet üstünden elektrik borcunu ödemelerine rağmen sistemde görülmediğini iddia etti. Arıklı, gününde ödenmeyen elektrik faturasına uygulanan Yüzde 10 gecikme faizinin yasal olup olmadığını sorguladı.

Ayhan Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Karşıyaka'daki otelimizin elektriği gecikme borcuna istinaden saat 11 de ekip gelip elektriği kesti EYVALLAH. İhbar yapılmadan işletmelerin elektriğinin kesilmesi ne oluyor. Personel rica ediyor 1 saat müsade edin yatıralım. Ekip siz yatırdıktan sonra gelir açarız diyor elektriği kesip gidiyorlar.

1- Kesim ekibinin elinde neden post makinası veya tahsilat yapma yetkisi yok.

2- Neden mesaj ihbarı yok veya ekibin bir saat dahi olsa fırsat verme yetkisi yok.

3- İnternetden borcu yatırdık bir saat oldu telefonla ulaşamıyorum.

4- Gününde ödenmeyen faturaya %10 ceza otomotik uygulanıyor. yasalmı?

Bu habere tepkiniz:



20/04/2021 15:11