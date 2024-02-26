Arıklı halı saha futbol turnuvasının ödül töreninde…

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP Gençlik Kolları tarafından ilk kez düzenlenen halı saha turnuvasının ödül törenine katıldı.

YDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Bakan Arıklı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, YDP olarak gençlerin eğitimlerinin yanı sıra sportif faaliyetlerini arttırmak için da çalışmalar yapma düşüncesinde olduklarını belirtti.

Parti olarak spor ve sanat ağırlıklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydeden Arıklı, ilki düzenlenen halı saha turnuvasını geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Arıklı, “Gençlerimiz ne kadar bilimle, sporla ve sanatla iç içe olursa, kötü çevreden ve kötü alışkanlıklardan o kadar uzak olur. YDP olarak böyle bir turnuvaya imza atan arkadaşlarımı canı gönülden kutlarım.” dedi.

YDP Girne İlçe Başkanı Ramazan Karal ise bir sonraki etkinliklerinin 8 km’lik dağ yürüyüşü olduğunu, 2024’te yapılacak etkinliklerinin planlamasının yapıldığını söyledi.