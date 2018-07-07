Arıklı, halkı Erdoğan’ı Havaalanında karşılamaya davet etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyareti “tarihi bir ziyaret olarak” değerlendirdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının kalkınması ve dünyada söz sahibi olması için mücadele ettiğini belirtti.

“Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, bizim de Cumhurbaşkanımızdır. Kıbrıs Türkü ile Türkiye ayrılmaz bir parçadır. Sayın Erdoğan'ın ülkemize yapacağı ziyarete biz bu şekilde bakıyoruz" ifadelerini kullanan Arıklı, halkı Erdoğan’ı Ercan Havalimanı’nda karşılamaya davet etti.

KTÖS'ün Büyükelçilik önünde yaptığı eylemi de kınayan Arıklı açıklamasında, hükümetin Hala Sultan Camii'nin açılışını engellemek istediğini iddia etti.