Arıklı: Hastaneye elektriğin bağlanması için çalışılıyor

45 günde yapılan Acil Durum Hastanesi'nin elektrik sorunu hala giderilemeyince konu Meclis'te de tartışıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, acil durum hastanesinin hala hizmete girememesinin nedeninin elektrik sıkıntısı olduğunu ifade ederek bu konuda eleştiri yaptı.

Arıklı: Elektrik Mühendisleri Odası ile sıkıntı yaşanıyor

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı mecliste yaptığı konuşmada Acil Durum Pandemi Hastanesi’ne elektriğin bağlanması için talimatın verildiğini akşama kadar hastanedeki elektrik sorununun çözüleceğini söyledi.

Arıklı, “Şu anda 3 tane trafo bağlanmış durumda. Akşama kadar elektrik konusunda herhangi bir sıkıntı olmayacak” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası ile vize konusunda anlaşmazlık olduğunu anlatan Arıklı hastanenin acil bir şekilde hizmete alınması gerekliliğine işaret etti.

Vizesiz projesi nedeniyle hastaneye elektriğin bağlanmadığına işaret eden CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Pandemi Hastanesi’nde elektrikten kaynaklanabilecek bir kazanın sorumluluğunu kim üstelenecek” diye sordu.

Arıklı, "Pandemi hastanesinin faaliyete girmesi gerekiyor bunun için de hepimizin çalışması gerekiyor. Süratle hizmete alınmalı, lütfen anlayışlı davranalım. Bu hepimizin meselesi. Ben bütün sorumluluğu üstleniyorum, gereğini de yerine getiririm. Bu pandemi hastanesinin çalışması gerekiyor" dedi.

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28/12/2020 13:53