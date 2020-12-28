Arıklı: Hastaneye elektrik bugün bağlanacak

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, pandemi hastanesine bugün elektrik bağlanacağını söyledi.

KTMMOB ve EMO’nun “vizesi olmayan projelerin uygulanamayacağı” açıklamalarını hatırlatan Arıklı, pandemi sürecinde Anayasa hükümlerinin dahi askıya alındığını, dolayısıyla hastanenin acil şekilde hizmete girmesi ve halka güven aşılanması gerektiğini belirtti.

Arıklı, sorunun hastaneye geçici akım verilip verilmemesi olduğunu söyleyerek, 5-6 ay ya da 1 yıl bekleme durumu ve lüksü olmadığını kaydetti. Hastanenin süratle hizmete girmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, herhangi bir sıkıntıdan kaynaklanacak tüm sorumluluğu kendinin üstleneceğini söyledi.

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28/12/2020 17:19