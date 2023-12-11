Arıklı: Havalimanı'ndaki olay araba hırsızlığı değil tesadüf

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı'nda yaşanan "araç hırsızlığı" olayıyla ilgili açıklama yaparak, olayın aslında hırsızlık değil, tesadüfen araçların karıştırılması sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

İLGİNÇ BİR VAKIA... Dünden beri Ercan Havaalanı otoparkında yaşanan araba hırsızlığı (!)ile uğraşıyoruz. Bir yakınım, Azerbaycan'a giderken aracını otoparka koyuyor, park görevlisine de;"Birazdan nişanlım gelip arabamı alacak. Anahtar üstünde. Dikkat edin" diyor. Otopark görevlisi de;"Problem değil. Kameralar devrede" diyor. Aradan bir kaç saat geçiyor. Yakınımın nişanlısı Ömer, arabayı almaya geldiğinde arabanın yerinde olmadığını görüyor. Ömer, derhal polise gidiyor. Polis gelip kamera görüntülerini izliyor. Mersedes bir aracın iki kişi ile geldiğini, Mercedesin yakınımın aracının yanında durduğunu, araçtan inen bir kişinin yakınımın aracına binip çalıştırdığını ve birlikte otoparktan çıktıkları görülüyor. Polis, arabaların plakalarını ve araçtaki 2 kişinin eşkalini de tesbit edip, Ada çapında aramalara başlıyor. Tabiatı ile olay basında "Ercan'da Araba Hırsızlığı" olarak yer alıyor. Ercandaki her aksiliği büyüterek Ercan'ı itibarsızlaştırma yarışına girenlere ise gün doğuyor. Hatta, son zamanlarda yapacak başka işi olmayan bir muhalif parti lideri;"Ercandaki güvenlik ve kamera zaafiyetini" dile getirerek işletmeye ve Hükümete veryansın ediyor. Neticede Polisimiz, bir kaç saat önce, arabayı ve arabayı otoparktan alan 2 kişiyi buluyor. İki kişinin ifadesi alındığında olayın hırsızlık değil basit bir tesadüften kaynaklandığı anlaşılıyor. Olay şu; Yakınımın arabayı otoparka bıraktığı anda, aynı marka araca sahip bir başka kişi de arabasını aynı otoparka bırakıyor. Tıpkı yakınım gibi O da yanında çalışan bir şahısa arabasını otoparktan almasını istiyor. O çalışan da otoparka gelip, patronunun arabası diye yakınımın arabasını alıp otoparktan ayrılıyor. Polis, aynı marka aracı, üzerinde anahtarı olduğu halde otoparkta bulunca olayın basit bir karışıklık ve tesadüfen kaynaklandığı anlaşılıyor. Şimdi mesele şu; Olayın detayını ve polisin açıklamasını beklemeden, bu olaya balıklama dalan o parti lideri ve bu haberi yayınlayan İnternet sitelerinin altına, her türlü hakaret ve ithamla yazı döşeyip Ercan'a saldıranlar, acaba biraz vicdan yapacaklar mı? Yoksa "Sıradaki gelsin" diyerek hakaret için Ercan'daki bir başka gelişmeyi mi bekleyecekler?