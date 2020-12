Arıklı: Herkes taşın altına elini koymalı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, hem ekonomi, hem de pandemi krizini ortadan kaldırabilmek için muhalefetle iktidarın iş birliği yapması, aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin de yardım etmesi gerektiğini söyledi. Arıklı, “Aksi takdirde ben kurtulayım da diğer sektörler batsın düşüncesi içinde olursak, ülkeyi hep birlikte batırırız” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Cafer Gürcafer başkanlığındaki İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

GÜRCAFER: “KISA DÖNEMLİ EKONOMİ MODELLERİ İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK İSTİYORUZ”

Kabuldeki konuşmasında, nezaket ziyaretlerine Ekonomi Bakanlığı’ndan başlamak istediklerine işaret eden Cafer Gürcafer, ziyaretlerinin ekonominin durumuyla ilgili bir mesaj mahiyetinde olduğunu söyledi.

Pandemi süreci atlatılmış gibi bir algı oluştuğunu belirterek, aşının çıkmasıyla birlikte hem toplumda, hem dünyada bir umut belirdiğini ifade eden Gürcafer, ancak önlem alınmazsa ekonomi açısından olumsuz yansımaların görülebileceği bir sürece girildiğine dikkat çekti.

Gürcafer, önümüzdeki dönem doğru yönetilemediği takdirde, kapanma döneminde yaşanan sıkıntıların kat kat üzerinde sıkıntılar yaşanacağını vurguladı.

Cafer Gürcafer, “Biz bunun farkındayız. Bir an önce harekete geçerek, pandemi merkezli veya pandemi ekonomisi denilen kısa dönemli ekonomi modelleri için çalışmaya başlamak istiyoruz” dedi.

Orams Davası ile birlikte Annan Planı sonrasında sektörün yaşadığı krize işaret ederek, inşaat sektörünün diğer sektörlere nazaran biraz daha tecrübeli olduğunu ifade eden Gürcafer, o dönemde 25-30 bin civarında yarım kalan inşaat olduğunu anımsattı.

Gürcafer, o dönemdeki kriz sonrasında daha kurumsal bir yapıya evrilen inşaat sektörünün şu an yaşanan krizde daha dayanıklı bir duruş sergilediğini belirtti.

İnşaat sektörünün şu andaki durumunun iyi olduğunu kaydeden Gürcafer, “Ancak bizi bekleyen süreç çok kötü bir süreçtir. Bu nedenle başta Ekonomi Bakanlığı bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

Gürcafer, bir an önce Ekonomi Bakanlığı ile kolları sıvayıp, önümüzdeki dönemde kısa vadeli ekonomik planlamayı başlatmak istediklerine vurgu yaptı. Gürcafer, “Dayanabilecek son noktaya kadar dayandık. Gelinebilecek son noktaya kadar geldik. Olabildiğince sarsılmadan, dik durmaya çalıştık. Ama gelinen nokta daha fazla sürdürülebilir değildir. Siyasetin, hükümetin dokunuşuna ihtiyaç duymaktadır” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, son olarak Başbakan Yardımcısı Arıklı’ya başarılar dileyerek, bir an önce güvenoyu alınması ve çalışmaya başlanması temennisinde bulundu.

ARIKLI: “HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI”

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı da, öncelikle ziyaretinden dolayı heyete teşekkürlerini sundu. Müteahhitler Birliği’nin ülke ekonomisinin en önemli sektörü olan inşaat sektörünün lokomotifi konumunda olduğunu belirten Arıklı, ekonomiye çeki düzen verirken birliğin, bilgi, tecrübe ve tavsiyelerine ihtiyaçları olacağını kaydetti.

Pandemi sürecinin ekonomiyi çok kötü bir duruma getirdiğine dikkat çeken Arıklı, kötü durumdan kurtulmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti. 2021’i de büyük ölçüde kaybetme ihtimali olduğuna işaret eden Arıklı, 2021’i en az zararla atlatabilmek için çok acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Arıklı, “Piyasayı rahatlatmak, alım gücünü artırmak ama aynı zamanda da piyasayı ucuzlatmak gerekiyor” dedi.

Arkadaşlarının konuyla ilgili çalıştığını dile getiren Erhan Arıklı, yasaların kendilerine verdiği yetkileri kullanmak ve piyasayla çarşıyı denetleyebilmek için tedbirleri acil bir şekilde almaları gerektiğini vurguladı.

İnşaat sektörünün takriben 70 yan sektörü desteklediğini ifade eden Arıklı, birlik iyi durumda olduğunu söylese de, kendi ailesinin de içinde olduğu inşaat sektöründeki durumun çok da iyi olmadığını bildiğini ifade etti.

Satışların olmadığı yerde inşaat sektörünün çok da iyi durumda olmadığını belirten Arıklı, konuyla ilgili tedbir ve düşünce önerileri olduğunu kaydederek, güvenoyu aldıktan sonra neler yapılabileceğinin hep birlikte konuşulacağını söyledi.

Özellikle yasal önlemler alınması gerektiğinde muhalefetin hem desteğine, hem de tavsiyelerine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Arıklı, “Bu konuda muhalefete, hükümet olarak elimizi uzattık. Gelin bu yıkıntıyı, bu ekonomik kaosu birlikte ortadan kaldıralım. Neticede bütün alternatifler denendi ve hükümet boşluğunu ortadan kaldırabilmek için en son ihtimal, en son alternatif buydu. Ve bunu kurmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

Arıklı, içinde bulunulan hem ekonomik, hem de pandemi krizini ortadan kaldırabilmek için muhalefetle iktidarın iş birliği yapması, aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin normal zamandaymış gibi davranmaması ve yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, “Aksi takdirde ben kurtulayım da diğer sektörler batsın düşüncesi içinde olursak, ülkeyi hep birlikte batırırız. Bu konuda sizin anlayışınıza güveniyorum. Eminim ki önümüzdeki süreçte güvenoyu aldıktan sonra tekrar bir araya gelip, somut veriler üzerinde konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



16/12/2020 14:33