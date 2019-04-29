Arıklı: Hükümetin 1 Mayıs kararını memnuniyetle karşılıyoruz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Meclis Genel Kurulunda söz aldı. Arıklı, işçilerin 1 Mayıs’ta çalışmamasını ve hükümetin bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Arıklı, ek bütçenin 574 milyon TLolduğunu söyleyerek, “Bu bütçe konusunda kafamda soru işaretleri var. Açıklamaları yapmazsanız biz bu bütçeye olumlu oy vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Ocak ayından sonra Maliye’de bir karatma olduğunu, bakanlığın internet sitesinden gelir-giderlerin görülemediğini savunan Arıklı, Maliye Bakanı Denktaş’a “Bu karartmayı kaldırın” diyerek seslendi.

Arıklı, “Gelir fazlamız varken, Merkez Bankası’ndan neden para alındı? Bir iş adamından neden peşin ödeme alındı? Bunları anlamada zorluk yaşıyorum” dedi.

Bütçede faza bir açık olmadığını ancak hükümetin “acıların çocuğu” oyunu yaptığını, “Türkiye’den para gelmese de ayaktayız” şeklinde şov yaptığını savunan Arıklı, “Protokolü imzalamamak için ayak oyunu yapıyorsunuz” dedi.

Protokolün neden imzalanmadığını soran Arıklı, “Bir açıklama yapmak zorundasınız. Bizim önerdiğimizde şunlar var, Türkiye’nin istediğinde şunlar var demek zorundasınız. Ne zaman imzalanacak? İmzalanmazsa yerine ne koyacaksanız? ” dedi.

Hükümetin maaşları ödemekten başka işlevi olmadığını savunan Erhan Arıklı, yollarda, sağlıkta, eğitimde, turizmde, yükseköğretimde sıkıntı olduğunu söyledi.

Arıklı, “Maliye Bakanının ayın 15’inden sonra maaşları ödemeye çalışmasını ve bunu da başarı olarak göstermesi doğru değil” şeklinde konuştu.