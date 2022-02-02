Arıklı: İçeriden Suikaste Uğradık

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 23 Ocak’ta yapılan erken genel seçimde partisinin “içeriden suikasta uğradığını” bunun da partinin beklenen sonucu almasını engellediğini ve hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.

Az farkla Girne’de milletvekilliğini alamadıklarını ve üçüncü ile dördüncü milletvekilini çıkaramamış olmanın bu hayal kırıklığını daha da artırdığını belirten Arıklı, seçimi ve hükümeti bir kenara bırakıp artık partinin yeniden organize olması ve yerel seçimlere hazırlanmasına odaklandıklarını kaydetti.

Erhan Arıklı, yeni hükümet için teklif gelmesi halinde değerlendireceklerini gelmemesi halinde “sağlık olsun” deyip muhalefet yapacaklarını belirterek kırmızı çizgilerinin icraatta ve bunların takvimlendirilmesi konusunda olacağını ifade etti.

Arıklı, TAK muhabirine seçim sonuçlarını değerlendirmesinde, önce MYK’da durumun değerlendirildiğini, ardından genişletilmiş istişare toplantısında bir dizi kararlar alındığını aktararak, bu değerlendirmelerini ilçe bazında devam ettireceklerini, önceliğin hükümette değil partide olduğunu belirtti.

“TEKLİF GELMEZSE ‘SAĞLIK OLSUN’ DER, EN İYİ MUHALEFETİ YAPARIZ”

En kısa sürede toparlanıp yerel seçimlere hazırlanacaklarını kaydeden Arıklı, kendilerine hükümetle ilgili teklif gelmesi halinde değerlendireceklerini, gelmemesi halindeyse “Sağlık olsun” deyip, en iyi muhalefeti yapacaklarını ifade etti.

“UBP’YLE GÖRÜŞME OLACAĞINI SANMIYORUM”

Seçimden sonra UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nu arayarak tebrik ettiğini, bunun dışında resmi herhangi bir görüşmeleri olmadığını belirten Arıklı, “Bir görüşme olacağını da sanmıyorum, çünkü Sucuoğlu’nun kafasında başka hükümet modelleri var bunu tahmin ediyorum; YDP’yi halen kendisine en büyük rakip olarak görüyor, bir partner olarak düşünmüyor. Ama yarın ne olur, iki partiyle kuramaz da bize gelirse, onu teklif gelince değerlendireceğiz. Zaten bugün kendisi bir açıklama yapmış ‘YDP hükümet seçenekleri içerisinde değil’ diye… Kendi tercihidir.” şeklinde konuştu.

“UBP İLE BAKANLIK DEĞİL, YAPILACAK İCRAAT VE REFORMLARI KONUŞURUZ”

YDP Genel Başkanı Arıklı, kendilerine teklif gelmesi halinde önce bakanlık yerine yapılacak icraat ve reformları konuşacaklarını, TC ile yapılan anlaşmaların aynen yerine getirilmesini konuşacaklarını belirterek, UBP’nin klasik anlayışında “Önce söz verelim, imzalayalım, sonra yerine getirmeyelim” olduğu için, YDP’nin kapısını çalmayı pek düşünmediğini söyledi.

“4 MİLYAR 800 MİLYON TL AÇIK VAR… NEYLE KAPATILACAK?”

“Devletin 5 milyar TL’ye yakın açığı var” diyen 4 milyar 800 milyon civarındaki açık için TC’nin KKTC’ye 2,2 milyar ayırarak bunu 2022 bütçesine koyduğunu, bunun tamamını vermesi halinde bile geride 2,5 milyar TL’yi aşkın bir açık daha kalacağını söyleyen Arıklı, UBP ile bunları görüşmek istediklerini, “hükümeti kuralım paylaşalım sonra bakarız” şeklinde bir anlayışta olmadıklarının altını çizdi.

“KIRMIZI ÇİZGİMİZ İCRAATTA VE İCRAATLARIN TAKVİMLENDİRİLMESİNDE OLUR, BAŞKA OLMAZ”

Hükümette olmaları konusunda kırmızı çizgileri olup olmayacağı sorusunu “Hayır olmaz” şeklinde cevaplayan Arıklı, kırmızı çizgi olacaksa icraatta ve bunların takvimlendirilmesi konusunda olacağını söyledi. Arıklı, 20 yıldır bekleyen reformlar bulunduğu ve Türkiye’ye verilen sözler tutulmadığı için ülkenin şu anki durumunda olduğunu ifade ederek, bunu anlamayarak, bakanlık paylaşarak aynı durumu sürdürmeye niyetli olunması halinde YDP’nin böyle bir hükümete olmasının zaten anlamı olmayacağını aktardı.

“YIKICI DEĞİL, YAPICI MUHALEFET YAPARIZ”

Arıklı, Meclis bünyesinde muhalefette olunması halinde geçmişte olduğu gibi aynı yapıcı muhalefeti yapmaya devam edeceklerini belirterek, gerekli reform ve müspet icraatlar yapılması halinde bunun destekçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Haber: Raif Uzkan - Fotoğraf: Erol Uysal - TAK

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02/02/2022 16:48