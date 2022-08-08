Arıklı iddalara cevap vermedi, medyayı hedef aldı!

Son dönemlerde ismi çok sayıda ihalenin takibi ile geçen ve işadamları ile yaptığı görüşmelerle gündeme gelen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs’ın konularla ilgili haberlerini hedef aldı.

Arıklı, Haber Kıbrıs’ın “limanlar” ile ilgili haberinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, gazetecileri “Anladık geçinmek zorundasınız” diyerek hedef gösterdi.

Arıklı, kısa sürede hem liman hem de havayolu şirketi kurulması konuları ile eleştiri oklarının hedefi oldu.

Arıklı, iddialara cevap vermek yerine, medyayı “para alarak aleyhinde haber yapmakla” suçladı.

Arıklı’nın sosyal medyadan yapmış olduğu suçlama dolu açıklama şöyle:

Memleket Tetikçi Dolu…

Kimin ayağına basıyorsam, kimim rantına, çıkarına dokunuyorsam hemen bir tetikçi gazeteci bulunuyor, aslı astarı olmayan yalan ve iftiralarla sosyal medyaya servis yapılıyor.

Üstelik anlı şanlı dürüstlük abidesi diye bilinen gazeteciler bile kullanılıyor.

Anladık, geçinmek zorundasınız. Anladık 3 kuruş paraya tamah ediyorsunuz. Ve yine anladık bu memleket dedikoduya gerçek haberden daha fazla önem veriyor. Ama hiç mi gazetecilik etiğinin zırnığı kalmadı ruhunuzda.

En azından karşı tarafın görüşlerini de nezaketen almanız gerekmez mi?

Allah sizi bildiği gibi yapsın. Size cevap vermeye dahi tenezzül etmiyorum…

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08/08/2022 20:34