Arıklı İdlib’te şehit düşenlere başsağlığı diledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, İdlib bölgesinde şehit olan askerlere rahmet, yaralı Mehmetçiklere acil şifa diledi.

Arıklı, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin huzuru, vatanının bölünmez bütünlüğü ve milletinin bekası için sınır ötesinde görev yapan gözü pek askerlerimiz, ne yazık ki hain bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Türkiyemizin sınır güvenliği ve vatanımızın ilelebet payidar kalması için görev yaparken, İdlib bölgesinde uğradığı hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah(cc)'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

28/02/2020 13:14