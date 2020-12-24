Arıklı: İki ihale ile ilgili gerekli soruşturma açılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar ile birlikte, saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyerek, hükümetin Ankara ziyareti, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusu, Mal ve Hizmet Denetim Yasası ve Sanayi Sicil Yasası kapsamında almayı düşündüğü önlemler ve Kıb-Tek’teki yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu.

Arıklı, hükümetin Ankara ziyareti sırasında, Türkiye ile imzalanacak olan 2021 ekonomik protokolün ele alındığını, Başbakan Ersan Saner’in protokolün detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağını ifade ederken, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi konusu ile özel olarak ilgilendiğini ve gerekli talimatı verdiği yönünde kendilerine bilgi verildiğini de kaydetti.

Arıklı ayrıca hükümetin, yaklaşık 50 malın denetimli mallar kapsamına alınması ve tüp gaz fiyatında indirim yapılması yönünde bir takım çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

“ESNAFA CAN SUYU OLACAK”

Basın toplantısına, hükümetin Ankara’ya yaptığı günü birlik ziyaretle ilgili bilgi vererek başlayan Erhan Arıklı, “Hükümet ortakları olarak orada sıcak bir ilgi ile karşılandık. Başbakanın ciddi bir hazırlığı vardı ve o hazırlığın semeresini bir ülke olarak da gördük. Bugün basında da çıktı. Biz çok daha mütevazı bir yardım düşünürken, oldukça cömert bir yardımla karşılandık. Bu konuda hem anavatan Türkiye yetkililerine hem de başbakana teşekkür ediyorum” dedi.

Arıklı, “Bu kısa süre içerisinde, en azından yılbaşına kadar piyasayı rahatlatacak ve canlandıracak ve esnafa can suyu olacak bir yardımla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

Arıklı, Ankara’da ziyareti sırasında gelecek yılının, 2021 ekonomik protokolünün detaylarını da görüştüklerini ifade ederek, Başbakan Ersan Saner’in önümüzdeki günlerde bu protokolde neler öngörüldüğünü açıklayacağını söyledi.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI HEYETİ ANKARA’YA GİDECEK

Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı heyeti olarak, yılbaşından hemen sonra Ankara’ya bir ziyaret düzenleyerek, oradaki muhatabı olan bakanlıklarla (enerji, ticaret, sanayi ve spor) görüşmeler yapma ve bir takım anlaşmalar imzalama imkânı bulacaklarını belirtti.

Türkiye ile birçok anlaşma imzalanmış olduğunu ancak bu anlaşmaların çok azının gereğinin yerine getirilmiş olduğu görüşünü ortaya koyan Erhan Arıklı, “Biz imzalayacağımız gerek ekonomik protokol gerekse bakanlığımızın imzalayacağı ilgili protokollerin gereklerinin mutlaka yapılmasını sağlayacağız… Ekim ayında bir seçim olduğunu düşünürsek yapabileceğimiz şeylerin azamisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy döneminde yapılan çalışmalardan faydalanacaklarını da belirten Arıklı, “Bu konuda çok ciddi çalışmaları olmuş, bir önceki bakan Hasan Taçoy gerçekten arkadaşları ile birlikte güzel çalışmalar yapmış. Bu çalışmaların üzerine yeni şeyler ekleyerek, 2021 yılında ülkenin ekonomik potansiyelini biraz daha geliştirip, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizi ortadan kaldıracak tedbirler öngörüyoruz” dedi.

“ERDOĞAN, KABLO İLE ELEKTRİK GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ TALİAMATI VERDİ”

Arıklı, ayrıca hükümetin yapacağı icraatları anlatırken çeşitli sıkıntılarla karşılaşabileceğinin farkında olduğunu ifade ederek, “Mesela elektrik fiyatlarını aşağı çekebilmek, insanların elektrik faturalarını biraz daha aşağı indirebilmek için çalışma yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken, önünüzde iki alternatif var; bir kablo ile elektrik, diğeri de güneş enerjisi sistemi. Bu ülkeye kablo ile elektriği getirmezseniz, güneş enerjisinden yeterince faydalanamayacaksınız. Güneş enerjisi, ucuz ve bedava enerjidir. Dünyanın en fazla güneş enerjisi alan KKTC’de güneş enerjisinden yeterince faydalanabilmek için mutlaka arz güvenliğinin sağlanması lazımdır. Bu arz güvenliği için de ana karaya bağlanmak gerekiyor. Malta bunun en güzel örneği ve Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs, güneş enerjisi potansiyelinden faydalanabilmek için İsrail ile enterkonnekte sisteme geçmeye çalışıyor” dedi.

Ankara temasları sırasında, Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi konusunun ele alındığını belirten Arıklı, “İlgili muhatabımız olan bakanla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı önünde bu konuları uzun uzun konuştuk ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konu ile özel olarak ilgilendiğini ve gerekli talimatı verdiğini, bunun arkasında olduğunu söyledi. Her ne pahasına olursa olsun kablo ile elektriği, bu ülkeye getireceğiz. Bu şekilde de güneş enerjisinden de faydalanma imkânımız olacak. İnsanlar elektrik faturalarını da bana göre bir iki yıl içerisinde çok daha az bir rakamla ödeme imkânına kavuşacak” şeklinde konuştu.

“50 CİVARINDAKİ MAL DENETİMLİ MALLAR KAPSAMINA ALINACAK”

Erhan Arıklı ayrıca, hükümetin, 21/77 sayılı Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasının verdiği yetkileri kullanarak, piyasa denetlemesini sağlama konusunda kararlı olduklarını ve bu konuda 50 civarında malın denetimli mallar kapsamına alınması yönünde bir çalışma yürüttüklerini açıklayarak, şöyle konuştu:

“İçinde bulunduğumuz bu ekonomik krizde özellikle ithal mallarda çok ciddi ve fahiş karlar yapılıyor. Tüketici korumasız bir şekilde tüccarın insafına terk edilmiş durumda. Bu piyasa denetlemesini sağlama konusun da kararlıyız. Bunun için 21/77 sayılı yasanın bize vermiş olduğu tüm imkânları kullanacağız. Bunun içinde temel gıda malları ürünleri içerisinde bir çalışma yapıyoruz. Ve takriben 50 civarındaki malı denetimli mallar kapsamına alacağız ve burada bazı malların kar marjını belirleyeceğiz, bazı mallara da azami satış fiyatı koruyacağız.”

Arıklı, Ticaret Dairesi’nin, 21/77 mal ve hizmetler kapsamında ilan edilmiş olan 35 çeşit ürün listesinde bir güncelleme yapılması yönündeki çalışmalarının son safhaya geldiğini, hükümete önümüzdeki günlerde sunulmasının beklendiğini belirtti.

SANAYİ SİCİL YASASI, 1 OCAK 2021 YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Erhan Arıklı, bir önceki hükümet döneminde onaylanan Sanayi Sicil Yasası’nın, 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe gireceğini ve sanayi sektörünün çalışmalarının bu yasa doğrultusunda sağlanacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Sanayi sektörünün kapasitesinin şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bir mal üretelim ve ihraç edelim ya da şu malların Türkiye’ye ihracını sağlayalım diyoruz ama o maldan ne kadar üretiliyor, kapasitemiz nedir, bunları bilmiyoruz. Türkiye bize diyor ki, size Mersin Kapısını açarız ama Türkiye’nin uyguladığı gıda kodeksine göre uygun mal üretmeniz lazım. Ona uygun mal üretebilmek için de bu yasaya ihtiyacımız var. Amaç dışı kullanılan ve adeta birilerine peşkeş anlamına gelen teşviklerin de artık bir düzene girmesi gerekiyor. Bu yasa ile teşviklere de bir düzen getirilecektir.”

“TÜP GAZ FİYATLARINDA 5-7TL ARASI İNDİRİM MÜMKÜN”

Hükümetin, Fiyat İstikrar Fonu’ndan destekleme sağlayarak, akaryakıta zam gelmesinin önüne geçtiğini hatırlatan Arıklı, şu an tüp gazın denetimli mal kapsamına alınması amacıyla da bir çalışma yürüttüklerini ifade etti ve şöyle konuştu:

“Gaz ithalatçıları ile görüşeceğiz ve fiyatları ne kadar indirebileceklerine bakacağız. Bizim hesaplarımıza göre 5-7 TL arasında bir indirim yapmaları mümkün. Kendilerinden bunu isteyeceğiz, talep edeceğiz. Aksi takdirde fiyatı bizim belirlememiz söz konusu olacaktır. Bu konuyu da paydaşlarla iş birliği içerisinde götürmek istiyoruz. Bu krizi ancak alınacak bu tedbirlerle önleyebiliriz” dedi.

“KIB- TEK’TE COK CİDDİ VURGUN VAR… İKİ İHALE İLE İLGİLİ GEREKLİ SORUŞTURMA AÇILIYOR”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na da değinen Arıklı, “Kıb-Tek’te çok ciddi bir vurgun var” diyerek, ekledi:

“En son dün bir olay ile karşılaştık, iki tane ihalenin iptalini sağladık. Bunlardan bir tanesi; elektronik sayaç… 75-100TL teklif edilen sayaçlar, 125 euro’ya yani 1.450TL civarında 10.000 adet alınmak istendi. Bu ihalenin iptali için gereğini yaptık. Bir başka ihalenin iptalini daha istedik. O da LED lamba ihalesi. O da aynı şekilde… Çok ciddi paralar bunlar. Yine adrese teslim ihale yöntemi ile bir takım firmalara adeta kıyak geçilircesine bu ihaleler yapılıyor. Bu şartnameleri bu ihaleyi yapanlar yeni dönemin farkında değiller. Biz günlerden beridir Kıb-Tek’teki vurgunu önleyeceğiz, bunun için iş başına geldik diye bağıra bağıra anlatmamıza rağmen, birileri hala eski alışkanlıklarına devam etmek istiyor. Bunun mümkün olmadığını görecekler. Bu ihaleler yapıldı, birini iptal ettirdik, diğerini durdurduk, gerekli soruşturma açılıyor. Gerekirse Savcılığa başvurarak, bu konuda gerekli takibin yapılmasını da isteyeceğiz. Kıb-Tek’te artık vurgun olmayacak. Bunun sözünü burada veriyorum” dedi.

Arıklı, diğer bir olayda ise, Kıb-Tek'ten 77 bin TL ödenmesi gereken bir firmaya 77 bin dolar ödendiğinin murakıp raporuyla belgelendiğini kaydetti.

Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te yılda 300-350 milyon TL’lik vurgun yapıldığını söyleyerek, şöyle dedi: “Okulların tamiratı için 30 -35 milyon TL bulsak tüm okulların tamiratını yaparız ve eğitim sistemini daha kaliteli bir hale getiririz. 40 milyon TL para bulsak tüm yolların tamiratını yaparız, kazalarda insan kaybının önüne geçeriz. Bir kalemde birilerinin cebine bu kadar para gidiyor ve yanlışlık diyorlar. Murakıp bulmasaydı ne olacaktı. Bundan önce ne kadar yanlışlıklar yapıldı. Murakıp raporu diyor ki, belgelere ulaşamıyoruz, kayıtlara ulaşamıyoruz. Biz, Kıb-Tek ayrıştırılsın derken; yönetim, muhasebe, üretim ayrı olsun derken, birileri karşı çıkıyor. Niçin KKTC’nin üçte biri büyüklüğündeki devasa bir kurumun düzgün denetlenmesini, en azından muhasebesinin düzgün yapılmasını sağlamak için ayrıştıralım. Niçin karşımıza çıkıyorsunuz çünkü bu tip vurgunlar, birilerinin cebine milyonlar akıtmaya devam ediyor. Tüy bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz.”

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24/12/2020 21:20