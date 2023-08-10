Arıklı: İkinci bir firmayı devreye sokup rekabet ortamını oluşturmamız gerekecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından “körükte yolcular niye bekler?” başlıklı bir paylaşımda bulundu.

Arıklı, paylaşımında “Anlaşılan ikinci bir Handling firmasını devreye sokup rekabet ortamını oluşturmamız gerekecek.” ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım şöyle:

“Körükte yolcular niye bekler?

Yurt dışına gidiyorum. Havaalanında herşey yolunda. Derken körükte bekleyen yolcuları görüyorum. Genel Müdür Serhat Özçelik’e bu yolcuların körükte niye bekletildiğini soruyorum. Cevap;’İstanbul Handling uçak körüğe yanaşmadan İstanbul Handling yolcuları erken aldı?’.

İstanbul Handling’in niye erkenden yolcuları aldığını soruyorum… Cevap eften püften. Olan körükte bekleyen ve sıcaktan bunalan yolculara oluyor.

Anlaşılan ikinci bir Handling firmasını devreye sokup rekabet ortamını oluşturmamız gerekecek.”