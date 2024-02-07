YDP’de ''dönüşümlü başkanlık'' dönemi 

Yeniden Doğuş Partisi kurultay öncesi ciddi sıkıntılar yaşıyor.

İlçe Başlanları, önceki akşam bir araya gelerek uzun soluklu bir toplantı yaptı.

Altı ilçe başkanı, “Dönüşümlü başkanlık” önerdi.

İlk etapta ilçe başkanlarının Talip Atalay isminde birleşmesi sonrasında ciddi bir sıkıntı yaşayan Erhan Arıklı, devamında “eş başkanlık” teklifine sarıldı.

İlçe başkanları, “seçime kadar Erhan Arıklı, seçime Talip Atalay başkanlığında girilsin” önerisinde bulundu.

Öneriye “en az bir buçuk yıl başkan kalmak” koşulu ile Erhan Arıklı “evet” dedi.

Talip Atalay, ilçe başkanlarının önerisi ile aday olduğu kurultay öncesinde teklife sıcak bakmazken, Erhan Arıklı, “bu teklife evet diyelim, kurultay şölene dönsün” çağrısı yaptı.

YDP’de süreç bu öneri ile yeni bir boyut kazanırken, Erhan Arıklı’nın seçime kadar başkanlığa “evet” demesi, devamında başkanlığı devretmeye hazır olduğu mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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