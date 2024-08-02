Arıklı: İntikam duygusuyla hareket edilirse erken seçim kapıyı çalar

UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy'un "Arıklı'nın kurultay ile ilgili söylediklerinde dili sürçmüş olabilir" açıklamasına ADA TV ekranlarından cevap veren Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, mevcut genel başkan değişimi sonrası hükümetin de bozulacağını ve o günkü duruma göre şartları değerlendireceklerini, bunun da esas gerçeklik olduğunu aktardı.

Nupelda Karabuğday'a konuşan Arıklı, 21 Eylül sonrası oluşabilecek tüm senaryoların değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "21 Eylül'de UBP'de genel başkan değişirse, hükümet o gün yıkılır. Yeni hükümet için yeni genel başkan görevlendirilir. O hükümette yer alır mıyız, almaz mıyız, bunun şu an garantisini veremem" dedi.

Arıklı, UBP kurultayından sonra kaybeden bazı kişilerin intikam duygusuyla hareket edebileceğini belirterek, o zaman erken seçimin kapıyı çalacağını aktardı.