Arıklı, IRF Dünya Kongresi 2024'e katıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dünya Yol Federasyonu'nun (IRF) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlediği Dünya Kongresi 2024'e katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, IRF Dünya Kongresi 2024, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans aracılığıyla yaptığı açılış konuşmasıyla İstanbul’da başladı.

"Hareketliliği Güçlendirmek İçin Bağlanıyoruz: Herkes İçin Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar," temasıyla düzenlenen kongre, 18 Ekim'de sona erecek.

Sektörün öncü isimlerini, kamu kurumları ve özel kuruluşlarını bu yıl İstanbul'da bir araya getiren IRF, 1948’den bu yana sürdürülebilir hareketlilik sağlayan yolların ve yol ağlarının geliştirilmesi için çalışıyor.