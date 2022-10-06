Arıklı istifasıyla ilgili “no comment” dedi

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06/10/2022

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Arıklı istifasıyla ilgili “no comment” dedi

ÖZEL HABER

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bakanlıktan istifa haberleri siyasi kulislerde hareketliliğe neden oldu.

Erhan Arıklı’ya ulaşan Haber Kıbrıs, “no comment” yani yoruk yok cevabını aldı.

İstifayı ne doğrulayan ne de inkar eden Arıklı’nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Ulusal Birlik Partililer Arıklı’nın istifasını doğrularken Yeniden Doğuş Partisi cephesinden de istifa haberiyle ilgili resmi açıklama gelmedi.

06/10/2022 17:37
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TAGS: Arıklı istifasıyla ilgili “no comment” dedi
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