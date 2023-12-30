Arıklı: İzin kurulu kriterlerine uyan başvurular onaylandı

Bahadır AYNA

Haber Kıbrıs’ın gündeme getirdiği 14 yeni T izni konusu ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı açıklama yaptı.

Haber Kıbrıs’a konuşan Arıklı, “İhtiyaç varsa verilecek. Hakkı olan T izni alacak” dedi. Ülke nüfusunun arttığına dikkat çeken Arıklı 2009 yılından beri izin verilmediğini hatırlattı.

“İzin listesinde hükümete yakın isimler dikkat çekiyor” sorusu üzerine konuşan Arıklı “İzin kurulunun bir kriteri var. Kim uyuyorsa alıyor. Zamanında bu izinleri birileri eline geçirmiş şimdi çok yüksek ücretlere kiralıyorlar. Çok yüksek fiyata satıyorlar. 50 bin sterlinden 300 bin sterline kadar piyasası var bu işin. Yıllardır izin verilmeyince eldeki izinlerin fiyatı da artıyor. Devletin 25 kuruşluk A4 kağıdına basıp verdiği izin uçuk fiyatalara satılması adil değil. İhtiyaç varsa izin verilecek. Hakkı olan T izni alacak.” dedi.

T izinleri ile ilgili haber ....

https://haberkibris.com/hukumete-yakin-isimler-dikkat-cekti-1724-2023-12-30.html