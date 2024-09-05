Arıklı, İzmir Valisi Elban’ı ziyaretinde vurguladı: Türkiye mahkemelerine güveniyoruz

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05/09/2024

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Arıklı, İzmir Valisi Elban’ı ziyaretinde vurguladı: Türkiye mahkemelerine güveniyoruz

İzmir’de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Özge Ceren Abi'nin ilk duruşmasına hükümet adına katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İzmir Valisi Süleyman Elban’ı ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz Temmuz ayında İzmir'deki sel felaketinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Abi ile ilgili bugün İzmir Adliyesi’ndeki ilk duruşmayı dinledikten sonra İzmir Valisi Süleyman Elban’ı ziyaret eden Arıklı, KKTC devletinin yargılama sürecini yakından takip ettiğini, Türkiye mahkemelerine güvendiklerini belirtti.

Arıklı, konuya gösterdiği duyarlılık için Vali ve İzmir’in kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Vali Süleyman Elban ise konuyu yakından takip ettiklerini, mahkeme sürecinin hızlandırıldığını ve adaletin tecelli edeceğini söyledi.

05/09/2024 20:40
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TAGS: Arıklı, İzmir Valisi Elban’ı ziyaretinde vurguladı: Türkiye mahkemelerine güveniyoruz
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