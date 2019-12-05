Arıklı: Kablo elektrik konusunda nazlanıyorsunuz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, uzun süredir gündemde olan jeneratör ihalesi konusunda açıklama yaptı. Erhan Arıklı, jeneratör alımı konusunda ihale yapılması için baskı yapan Bakanlar Kurulu üyelerinin kim olduğunun açıklanması talebinde bulundu.

Arıklı, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:"Evet, ihtiyacımız olmayan jeneratör alımı konusunda ihale yapılması için baskı yapan, lobi yapan Bakanlar Kurulu üyelerinin kim olduğunu bilmek istiyoruz. Bilelim ki jeneratör lobisinden kaç para aldıklarını sorgulayalım.

Hade çıkın ve niçin bu jeneratörlere ihtiyacımız olduğunu açıklayın.

Niçin kablo elektrik konusunda nazlandığınızı, niçin söz verdiğiniz halde Kıb-Tek’in analitik bütçesini ortaya koymadığınızı da açıklayın.

Çıkın ve Müsteşarınızın açıkladığı geçmişteki şaibeli 17 ihalenin neler olduğunu, bu ihaleleri kimlerin kazandığını açıklayın."

05/12/2019 13:12