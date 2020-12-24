Arıklı: Kablo ile elektriği, bu ülkeye getireceğiz

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar ile birlikte, saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusu hakkında açıklama yaptıç

Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı heyeti olarak, yılbaşından hemen sonra Ankara’ya bir ziyaret düzenleyerek, oradaki muhatabı olan bakanlıklarla (enerji, ticaret, sanayi ve spor) görüşmeler yapma ve bir takım anlaşmalar imzalama imkânı bulacaklarını belirtti.

Türkiye ile birçok anlaşma imzalanmış olduğunu ancak bu anlaşmaların çok azının gereğinin yerine getirilmiş olduğu görüşünü ortaya koyan Erhan Arıklı, “Biz imzalayacağımız gerek ekonomik protokol gerekse bakanlığımızın imzalayacağı ilgili protokollerin gereklerinin mutlaka yapılmasını sağlayacağız… Ekim ayında bir seçim olduğunu düşünürsek yapabileceğimiz şeylerin azamisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy döneminde yapılan çalışmalardan faydalanacaklarını da belirten Arıklı, “Bu konuda çok ciddi çalışmaları olmuş, bir önceki bakan Hasan Taçoy gerçekten arkadaşları ile birlikte güzel çalışmalar yapmış. Bu çalışmaların üzerine yeni şeyler ekleyerek, 2021 yılında ülkenin ekonomik potansiyelini biraz daha geliştirip, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizi ortadan kaldıracak tedbirler öngörüyoruz” dedi.

“ERDOĞAN, KABLO İLE ELEKTRİK GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ TALİAMATI VERDİ”

Arıklı, ayrıca hükümetin yapacağı icraatları anlatırken çeşitli sıkıntılarla karşılaşabileceğinin farkında olduğunu ifade ederek, “Mesela elektrik fiyatlarını aşağı çekebilmek, insanların elektrik faturalarını biraz daha aşağı indirebilmek için çalışma yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken, önünüzde iki alternatif var; bir kablo ile elektrik, diğeri de güneş enerjisi sistemi. Bu ülkeye kablo ile elektriği getirmezseniz, güneş enerjisinden yeterince faydalanamayacaksınız. Güneş enerjisi, ucuz ve bedava enerjidir. Dünyanın en fazla güneş enerjisi alan KKTC’de güneş enerjisinden yeterince faydalanabilmek için mutlaka arz güvenliğinin sağlanması lazımdır. Bu arz güvenliği için de ana karaya bağlanmak gerekiyor. Malta bunun en güzel örneği ve Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs, güneş enerjisi potansiyelinden faydalanabilmek için İsrail ile enterkonnekte sisteme geçmeye çalışıyor” dedi.

Ankara temasları sırasında, Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi konusunun ele alındığını belirten Arıklı, “İlgili muhatabımız olan bakanla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı önünde bu konuları uzun uzun konuştuk ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konu ile özel olarak ilgilendiğini ve gerekli talimatı verdiğini, bunun arkasında olduğunu söyledi. Her ne pahasına olursa olsun kablo ile elektriği, bu ülkeye getireceğiz. Bu şekilde de güneş enerjisinden de faydalanma imkânımız olacak. İnsanlar elektrik faturalarını da bana göre bir iki yıl içerisinde çok daha az bir rakamla ödeme imkânına kavuşacak” şeklinde konuştu.

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24/12/2020 21:26